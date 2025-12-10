 Serie B, ufficiali le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del campionato cadetto: le scelte
Serie B

Serie B, ufficiali le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del campionato cadetto: le scelte

Serie B, annunciate le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del campionato cadetto. Ecco le scelte dell’AIA

Con un comunicato ufficiale sul sito, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni arbitrali del campionato di Serie B per il turno che si giocherà nel weekend, e valido per l’16a giornata del campionato cadetto.

PALERMO – SAMPDORIA Venerdì 12/12 h. 20:30

PEZZUTO

MOKHTAR – CAVALLINA

IV:      DI MARIO

VAR:  VOLPI  

AVAR:   DI VUOLO  

JUVE STABIA – EMPOLI h. 15:00

ARENA

VOTTA – PASCARELLA

IV:      MARCENARO

VAR:   NASCA  

AVAR:    PAIRETTO

REGGIANA – PADOVA h. 15:00

ALLEGRETTA

FONTANI – CATALLO

IV:       ZUFFERLI

VAR:       RUTELLA 

AVAR:    DEL GIOVANE

SPEZIA – MODENA h. 15:00

PERRI

CAPALDO – GRASSO

IV:     ZANOTTI

VAR:   SANTORO

AVAR:    COSSO

SUDTIROL – BARI h. 15:00

COLLU

NIEDDA – ZANELLATI

IV:      BONACINA

VAR:   PATERNA

AVAR:    PAGANESSI

VENEZIA – MONZA h. 15:00

GALIPO’

CIPRESSA – EMMANUELE

IV:     ESPOSITO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MONALDI

CATANZARO – AVELLINO h. 17:15

CALZAVARA

DI GIOIA – PRESSATO

IV:     STRIAMO

VAR:    GUALTIERI

AVAR:     MANGANIELLO

CESENA – MANTOVA h 19:30

RAPUANO

BIFFI – RINALDI

IV:     SACCHI G.

VAR:     BARONI    

AVAR:      MARESCA  

CARRARESE – VIRTUS ENTELLA Domenica 14/12 h. 15:00

FERRIERI CAPUTI

BELSANTI – COLAIANNI

IV:       DINI

VAR:     GIUA 

AVAR:       FABBRI

PESCARA – FROSINONE Domenica 14/12 h. 17:15

TREMOLADA (foto)

BAHRI – ZEZZA

IV:       PERENZONI

VAR:     SERRA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:   PRENNA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

