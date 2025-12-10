Serie B, ufficiali le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del campionato cadetto: le scelte

Serie B
Serie B, annunciate le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del campionato cadetto. Ecco le scelte dell’AIA
Con un comunicato ufficiale sul sito, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le designazioni arbitrali del campionato di Serie B per il turno che si giocherà nel weekend, e valido per l’16a giornata del campionato cadetto.
PALERMO – SAMPDORIA Venerdì 12/12 h. 20:30
PEZZUTO
MOKHTAR – CAVALLINA
IV: DI MARIO
VAR: VOLPI
AVAR: DI VUOLO
JUVE STABIA – EMPOLI h. 15:00
ARENA
VOTTA – PASCARELLA
IV: MARCENARO
VAR: NASCA
AVAR: PAIRETTO
REGGIANA – PADOVA h. 15:00
ALLEGRETTA
FONTANI – CATALLO
IV: ZUFFERLI
VAR: RUTELLA
AVAR: DEL GIOVANE
SPEZIA – MODENA h. 15:00
PERRI
CAPALDO – GRASSO
IV: ZANOTTI
VAR: SANTORO
AVAR: COSSO
SUDTIROL – BARI h. 15:00
COLLU
NIEDDA – ZANELLATI
IV: BONACINA
VAR: PATERNA
AVAR: PAGANESSI
VENEZIA – MONZA h. 15:00
GALIPO’
CIPRESSA – EMMANUELE
IV: ESPOSITO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MONALDI
CATANZARO – AVELLINO h. 17:15
CALZAVARA
DI GIOIA – PRESSATO
IV: STRIAMO
VAR: GUALTIERI
AVAR: MANGANIELLO
CESENA – MANTOVA h 19:30
RAPUANO
BIFFI – RINALDI
IV: SACCHI G.
VAR: BARONI
AVAR: MARESCA
CARRARESE – VIRTUS ENTELLA Domenica 14/12 h. 15:00
FERRIERI CAPUTI
BELSANTI – COLAIANNI
IV: DINI
VAR: GIUA
AVAR: FABBRI
PESCARA – FROSINONE Domenica 14/12 h. 17:15
TREMOLADA (foto)
BAHRI – ZEZZA
IV: PERENZONI
VAR: SERRA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: PRENNA (ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)