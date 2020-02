Serie B, esordio da incubo per Bojinov: espulso dalla panchina

Esordio da dimenticare in Serie B per Bojinov: l’attaccante del Pescara è stato espulso dalla panchina alla prima convocazione

Esordio da dimenticare per Valeri Bojinov con la maglia del Pescara, alla prima convocazione dopo il suo trasferimento in Abruzzo. L’attaccante è stato espulso dalla panchina per aver rivolto espressioni ingiuriose all’arbitro.

Oltre al cartellino rosso, la squadra biancoceleste si è ritrovata sotto di tre reti al termine del primo tempo contro il Crotone, nella gara valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B.