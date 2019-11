Serie B, in arrivo il VAR: l’assemblea ha deciso. Il via ai playoff

La Serie B introdurrà il Var già a partire dalla stagione in corso, inizialmente con una fase di test per poi utilizzarla nei playoff e playout

L’assemblea della Lega Serie B ha approvato ufficialmente l’introduzione della tecnologia Var nella serie cadetta, con 19 voti favorevoli su 20. La fase di test inizierà già nel girone di ritorno della stagione in corso, con l’obiettivo di renderla operativa per i playoff e i playout che si terranno in primavera.

«È solo una questione di tempi burocratici», ha dichiarato il presidente Mauro Balata, spiegando che serviranno più uomini e più telecamere ma che l’iter è già in corso.