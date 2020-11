Serie B LIVE: le parole Zamuner sul mercato della Spal, tre rinnovi in casa Lecce

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

MONZA – Adriano Galliani ha parlato di Ariedo Braida, nuovo dg della Cremonese. Clicca qui per leggere le sue parole.

CREMONESE – Le parole di Ariedo Braida sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Clicca qui per leggerle.

LECCE – Ufficiali i rinnovi di tre giocatori. Clicca qui per i dettagli.

REGGINA – Altra giornata di lavoro per la squadra presso il centro sportivo Sant’Agata. Dopo una prima fase di riscaldamento, il gruppo ha effettuato esercitazioni tattiche. La seduta si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

BRESCIA – Doppia sessione a Torbole Casaglia dove le Rondinelle si sono allenate sia al mattino che al pomeriggio. Nel primo allenamento i ragazzi di Lopez si sono concentrati su resistenza e potenziamento fisico, mentre nel secondo sulla tattica per poi concludere con una breve partitella. Assenti, oltre ai Nazionali, Jagiello, Ndoj, Semprini. Palestra per Papetti e Skrabb alle prese rispettivamente con un piccolo problema alla schiena e un affaticamento muscolare. Domani nuova sessione a partire dalle 15 mentre domenica è previsto giorno libero prima della settimana che porterà alla sfida contro il Venezia.

SPAL – Le parole del ds Zamuner al Resto del Carlino: «Mercato? Dipenderà molto dalla posizione in classifica che occuperemo a gennaio. Non ci nascondiamo, puntiamo ad un campionato di vertice e se ci sarà bisogno di puntellare la squadra la famiglia Colombarini non si tirerà indietro. Ma dall’altra parte bisogna sistemare i conti, se ci sarà l’occasione di sfoltire un po’ l’organico la prenderemo in considerazione. Ma ovviamente, se il campionato prende una certa piega, sarà compito mio e del tecnico fare pressione sulla società per non abbassare il livello di qualità nell’organico».

PESCARA – Proseguono i lavori in casa Pescara per preparare la gara contro la Spal, in programma nella prossima settimana. Come riporta Il Messaggero, il tecnico Massimo Oddo ha recuperato il difensore Salvatore Bocchetti ma spera di avere a disposizione anche Stephane Omeonga per poter contare, contro gli emiliani, su una scelta in più in mezzo al campo. Difficile invece il recupero di Boci

FROSINONE – Due giorni di riposo per poi mettere nel mirino il Cosenza. Alessandro Nesta ha concesso ai propri ragazzi 48 ore di riposo: il Frosinone si ritroverà domenica per cominciare a preparare la sfida contro i calabresi, in programma venerdì sera alle ore 21.