Cremonese, Galliani su Braida: «Come un fratello, farà bene»

La Cremonese ha ufficializzato Braida come nuovo Diretto generale del club. Arrivano le parole al miele di Galliani

Ariedo Braida torna nel calcio che conta, con il nuovo ruolo di Direttore generale della Cremonese. Adriano Galliani, che ha avuto al suo fianco Braida per tanti anni durante il periodo ricco di trionfi al Milan, spende parole al miele per il neo-dirigente dei ‘Grigi’ parlando al Corriere della Sera.

«Per me Ariedo è come un fratello, quando giocava frequentava spesso i membri della società e aveva voglia di imparare. Sono certo che la Cremonese si riprenderà: il presidente Arvedi ha fatto investimenti importanti, tanto che a inizio stagione l’avevo inserita fra le avversarie del Monza per la promozione. E sono sicuro che Braida farà bene».