Serie B, Santo Stefano offre una sfida da Serie A! Modenza Monza decisiva per la promozione, in palio punti pesanti per le ambizioni dei due club

Serie B, Modena Monza: punti pesanti tra ambizioni promozione, crisi dei canarini e rilancio brianzolo nella gara-evento di Santo Stefano

Santo Stefano offre un solo, attesissimo match di Serie B, visibile in chiaro su Dazn: Modena Monza, una sfida che profuma già di Serie A. La posta in palio è altissima, soprattutto per i padroni di casa allenati da Sottil. Partiti a razzo, i canarini hanno perso colpi nelle ultime uscite, incassando due sconfitte casalinghe consecutive per 1-2 contro Catanzaro e Venezia. Sebbene la stagione resti positiva, un terzo k.o. interno contro una diretta concorrente per la promozione diretta rischierebbe di allontanare, forse definitivamente, il sogno della massima serie, che a Modena manca dal 2004.

Il Monza di Bianco, invece, ha ripreso a correre dopo un inizio di stagione difficile, segnato dalle scorie della retrocessione e dal cambio di proprietà. La convincente vittoria per 4-1 sulla Carrarese ha rilanciato le ambizioni dei brianzoli, ora secondi in classifica. Un successo al Braglia permetterebbe loro di allungare a +8 proprio sul Modena, consolidando la posizione in zona promozione diretta. Il passaggio della maggioranza delle quote societarie dalla famiglia Berlusconi al fondo statunitense Beckett Layne Ventures sembra aver dato nuova linfa alla squadra, che ora appare, insieme al Venezia, come la più attrezzata per il salto di categoria, con il Frosinone nel ruolo di terzo incomodo.

Per il Modena, abituarsi all’alta classifica è un obiettivo importante dopo anni di sole salvezze. I progetti societari della famiglia Rivetti rimangono ambiziosi, con la costruzione del nuovo centro sportivo «Il Nido» che procede speditamente e potrebbe essere pronto già per l’inizio della prossima stagione. Il pubblico del Braglia ha risposto presente in questa inaspettata cavalcata, garantendo quasi sempre 10-11mila spettatori. La sfida di Santo Stefano sarà un banco di prova fondamentale per capire se i sogni di gloria dei canarini sono ancora vivi o se dovranno essere rimandati. Il Monza, dal canto suo, vuole dimostrare che c’è vita oltre l’era Berlusconi e che la Serie A è un obiettivo concreto.