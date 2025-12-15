Serie B, Palermo e Venezia scalano la classifica! Le due favorite estive del campionato cadetto, riemergono dopo un avvio complicato

Serie B, dopo un avvio a sorpresa il campionato cadetto ritrova le sue favorite: Palermo e Venezia risalgono la classifica e puntano alla promozione

Dovevano dominare, come il Sassuolo l’anno scorso. Palermo e Venezia, corazzate costruite per la Serie A, in estate erano le favorite assolute. Invece, la Serie B si è rivelata, come sempre, un campionato imprevedibile e ricco di insidie. Frosinone, Cesena, Modena e un Monza inizialmente sottovalutato hanno sparigliato le carte, dimostrando una competitività inaspettata. Ma alla lunga, i valori delle due big stanno emergendo.

Tuttosport oggi propone un focus sulle due squadre. Il Palermo di Filippo Inzaghi ha ingranato la marcia giusta: tre vittorie consecutive, dieci punti nelle ultime quattro gare e una svolta mentale arrivata con il successo di Empoli. I blackout di inizio stagione, come il pesante 0-3 interno contro il Monza, sembrano ormai un ricordo. E se servissero ulteriori rinforzi, il mercato di gennaio, con le risorse del City Group, potrebbe rendere la rosa ancora più competitiva in vista dello sprint finale.

Anche il Venezia di Giovanni Stroppa, dopo un avvio altalenante, ha rialzato la testa. La vittoria nello scontro diretto contro il Monza (2-0) è stata un segnale forte, capace di rilanciare le ambizioni della squadra. I lagunari sono inarrestabili in casa, ma il loro tallone d’Achille resta il rendimento esterno: troppi passi falsi, tra pareggi striminziti (Avellino, Pescara) e sconfitte evitabili (Catanzaro, Carrara). Per centrare la promozione diretta, Stroppa deve trovare la chiave per far rendere al massimo la squadra anche lontano dal Penzo.

Ora Palermo e Venezia sono a soli due punti dalla zona promozione diretta. Hanno il passo giusto per colmare il gap, ma il campionato è ancora lungo e la concorrenza resta agguerrita. Frosinone, Monza, Cesena e Modena non molleranno facilmente la presa: la lotta per la Serie A si preannuncia serrata fino all’ultima giornata.