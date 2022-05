Serie B, il Pisa stende il Benevento e va in finale playoff: decide Benali. Per la Serie A troverà o il Monza o il Brescia

Il Pisa vola in finale dei playoff dei Serie B dove troverà una tra Monza e Brescia per conquistare l’ultimo posto disponibile per la Serie A.

Dopo l’1-0 del Vigorito a firma Lapadula, ai toscani basta replicare il medesimo risultato per qualificarsi in virtù del miglior piazzamento. Il gol partita è realizzato al minuto 11 da Benali.