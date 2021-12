Serie B: irrompe il Covid. Il Parma ritrova la vittoria, fughina Pisa

Serie B, il Parma di Iachini trova la prima vittoria. Il Pisa tenta la fuga. Due partite rinviate per Covid

La capolista se ne va! Il Pisa conferma la prima posizione del campionato di Serie B battendo il Cosenza in trasferta per 2-0 grazie ai gol di Toure e Cohen (su rigore la rete di quest’ultimo) e se ne va a +4 sulla seconda in classifica, il Brescia, fermato sull’1-1 dal Cittadella. Vantaggio siglato dai veneti al 52′ con Antonucci, poi il pari di Moreo e rimonta solo sfiorata per la formazione di Inzaghi, ora a -4 dalla vetta. Al terzo posto irrompe la Cremonese. La formazione grigiorossa si è imposta con un perentorio 4-1 in casa dell’Ascoli e si è portata al terzo posto, superando momentaneamente il Lecce che avrebbe dovuto scendere in campo lunedì sera per sfidare il Vicenza ma la gara, a poche ore dal fischio d’inizio, è stata rinviata per la presenza di alcuni casi Covid tra i salentini, su disposizione dell’Asl di Lecce. A quota 31 anche Monza e Benevento che avrebbero dovuto sfidarsi nell’atteso scontro diretto ma la sfida, come a Lecce, è stata rinviata per Covid.

Crollo SPAL, rilancio Parma

Vittoria importante del Frosinone che travolge la SPAL con un netto 4-0: protagonisti due giovani talenti, Zerbin e Gatti, autori entrambi di una doppietta. Bel pareggio nel sentitissimo derby umbro tra Perugia e Ternana: prima il gol di Kouan al 31′, a inizio ripresa il pari delle Fere con Pettinari. Como e Reggina non si fanno male, non andando oltre l’1-1. Risorge il Parma che trova la prima vittoria dell’era Iachini: Vazquez e Benedyczak hanno regalato i 3 punti in casa dell’Alessandria. Successo del Crotone nello scontro diretto contro il Pordenone: 4-1 con le reti di Maric (doppietta) Borello e Kargbo).

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B DOPO LA DICIOTTESIMA GIORNATA