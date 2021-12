Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della diciottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla diciottesima giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 18 e lunedì 20 dicembre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Weekend di fuoco nel campionato cadetto che aprirà i battenti con il pomeriggio del sabato nel quale il Pisa viaggia verso Cosenza per mantenere il vantaggio sulle inseguitrici. Ma è la Calabria intera a cercare riscatto: la Reggina in quel di Como e il Crotone in casa contro il Pordenone. Domenica sarà poi il turno del Brescia in casa contro il Cittadella, mentre la sfida Benevento-Monza è stata rinviata per covid. Promette scintille invece l’atteso derby umbro tra Perugia e Ternana. A chiudere, ecco lunedì il testa-coda tra Lecce e Vicenza.

Sabato 18 dicembre

Ascoli-Cremonese 1-4 (31′ Valeri, 40′ Buonaiuto, 44′ Eramo, 70′ Di Carmine, 91′ Vido)

Como-Reggina 1-1 (16′ Rivas, 55′ rig. Cerri)

Cosenza-Pisa 0-2 (10′ Toure, 51′ rig. Cohen)

Crotone-Pordenone 4-1 (8′ rig., 69′ Maric, 19′ Borello, 26′ rig. Butic, 75′ Kargbo)

Frosinone-Spal 0-0 LIVE

Domenica 19 dicembre

Brescia-Cittadella ore 14

Alessandria-Parma ore 14

Perugia-Ternana ore 16.15

Benevento-Monza rinviata

Lunedì 20 dicembre

Lecce-Vicenza ore 20.30

CLASSIFICA

Pisa 38

Brescia 33

Cremonese 32

Lecce 31

Benevento 31

Monza 31

Cittadella 28

Ascoli 26

Perugia 26

Frosinone 25

Como 25

Reggina 23

Ternana 22

Spal 20

Parma 20

Alessandria 17

Cosenza 16

Crotone 11

Pordenone 8

Vicenza 7