Serie B, i risultati della 24a giornata

Dopo l’anticipo vinto dal Como con la rete di Strefezza, in campo tutte le altre gare della 24a giornata della Serie B

Dopo l’anticipo vinto dal Como con la rete di Strefezza, in campo tutte le altre gare della 24a giornata della Serie B. Tutti i risultati:

Nelle gare delle ore 14 vince il Venezia sul campo del Sudtirol con le reti di Pohjanpalo (doppietta) e Zampano. Biancorossi anche in dieci con l’espulsione di Masiello. Vittoria del Palermo sul campo della FeralpiSalò: i rosanero continuano la loro corsa verso le prime due posizioni e interrompono la striscia positiva dei Leoni del Garda. Le reti di Ranocchia e Soleri indirizzano la gara verso i siciliani, Dubickas al 91esimo mette paura a Corini. Doppio pareggio nelle sfide tra Modena–Cosenza e Cremonese–Reggiana: i canarini vanno avanti con Gliozzi e poi si fanno rimontare da Tutino. Calabresi in dieci nel finale con l’espulsione di Marras. Stessa sorte per i grigiorossi sotto con la rete di Marcandalli e poi con Coda riescono a salvarsi. Annullato anche un gol a Falletti. Vittoria del Parma con tanta sofferenza sul campo del Cittadella: Bernabé-Hernani per gli emiliani, mentre Negro per i veneti.