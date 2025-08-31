Serie B, Sudtirol Sampdoria: al Druso di Bolzano sarà una sfida. Donati cambia modulo?

Serie B, Sudtirol Sampdoria: al Druso di Bolzano sarà una sfida. Il tecnico dei bluc Donati cambia modulo?

Questa sera, allo stadio Druso di Bolzano, andrà in scena uno dei match più attesi della seconda giornata di Serie B: Sudtirol-Sampdoria. Fischio d’inizio alle ore 19:00, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia per conquistare punti preziosi in questo avvio di stagione.

Le mosse di Massimo Donati

Il tecnico blucerchiato Massimo Donati, ex centrocampista di Milan e Atalanta, è intenzionato a cambiare volto alla sua squadra. Dopo il ko all’esordio, l’allenatore valuta il passaggio a un modulo 4-3-3 per dare maggiore spinta offensiva.

In attacco, il ballottaggio è tra Përparim Çuni, attaccante albanese classe 2000 dotato di grande fisicità, e Massimo Coda, bomber esperto e prolifico. Al momento, Çuni sembra favorito per partire titolare. Una delle novità più intriganti riguarda Fabio Depaoli, terzino duttile capace di spingersi in avanti, che potrebbe essere schierato nel tridente offensivo insieme a Çuni e al giovane Lorenzo Cherubini, confermato dopo le buone prove recenti.

Centrocampo e difesa: le novità

In mediana, Donati deve sciogliere il dubbio tra Simone Bellemo, centrocampista di equilibrio e corsa, e Luca Ferri, ancora non al meglio della condizione fisica. Spazio dal primo minuto per Oliver Abildgaard, centrocampista danese appena arrivato, pronto a dare sostanza e centimetri alla linea centrale.

In difesa, rientrano Lorenzo Venuti, terzino destro di spinta, e Nicholas Ioannou, laterale sinistro cipriota con esperienza internazionale.

Panchina di qualità

Tra le riserve figurano due talenti pronti a subentrare: Estanis Pedrola, esterno offensivo spagnolo rapido e tecnico, e Simone Pafundi, fantasista classe 2006 considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Entrambi potrebbero essere armi decisive a gara in corso.

Clima e aspettative

L’atmosfera a Bolzano è elettrica: il Sudtirol, squadra solida e fisica allenata da Fabrizio Castori, cercherà di sfruttare il fattore campo. La Sampdoria, invece, punta a conquistare i primi punti stagionali e a invertire la rotta dopo un avvio complicato.

Tutto è pronto per una sfida che promette intensità, tattica e spettacolo: Sudtirol-Sampdoria non è solo una partita di Serie B, ma un test importante per misurare le ambizioni di entrambe le formazioni.