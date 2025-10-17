Serie C, cambio in panchina! E’ ufficiale: il Giugliano saluta Cudini e si affida a Eziolino Capuano. La nota

Serie C, svolta in panchina al Giugliano: Cudini esonerato, Capuano verso la guida tecnica. Il comunicato ufficiale

Il Giugliano cambia guida tecnica. Dopo il pesante ko interno per 3-0 contro il Catania, la società ha deciso di sollevare dall’incarico Mirko Cudini, ex difensore di Torino, Cagliari e Genoa. Il bilancio di inizio stagione parla di soli 6 punti conquistati nelle prime 9 giornate del girone C di Serie C, con la squadra ferma al terzultimo posto in classifica.

Per la panchina è pronto Eziolino Capuano, reduce dall’esperienza al Trapani e in passato tecnico anche di Taranto e Foggia. Prima di ufficializzare il suo arrivo, però, sarà necessario attendere la risoluzione del contenzioso ancora aperto con il club siciliano davanti al collegio arbitrale.

In attesa del nuovo allenatore, la squadra sarà affidata al preparatore atletico Luca Tulino, che guiderà i gialloblù nella delicata trasferta di sabato a Latina.

COMUNICATO UFFICIALE – La società Giugliano Calcio 1928 comunica di aver sollevato Mirko Cudini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, unitamente all’allenatore in seconda Luca Galuppi e il collaboratore tecnico Mario Cordone.

Il club ringrazia il mister e gli altri membri dello staff per il lavoro svolto augurando le migliori fortune personali e professionali.

