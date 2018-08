Il presidente della Lega Pro Gravina prevede sette promozioni in Serie B per la prossima stagione ma la proposta potrebbe già essere superata

Questo pomeriggio a Roma si è riunito a Roma il consiglio direttivo della Lega Pro. Durante l’assemblea è stato ufficializzato il rinvio della composizione dei calendari per i tre gironi di Serie C che non avverrà quindi prima della metà di settembre. Il presidente Gabriele Gravina ritiene che per la stagione 2019-2020 ci saranno sette promozioni in Serie B in modo da ripristinare il format a 22 squadre delle serie cadetta, che quest’anno prevede solo 19 club. La proposta potrebbe però essere già superata il 7 settembre, giorno in cui il Collegio di Garanzia dello Sport ufficializzerà la sua decisione sui ricorsi presentati contro il blocco dei ripescaggi dalla Serie B. I calendari potrebbero quindi essere formalizzati già l’8 settembre con conseguente partenza del campionato il 16 dello stesso mese.

«Purtroppo l’ulteriore rinvio della composizione dei calendari, è una logica conseguenza dello strappo della Lega B. Non sappiamo ancora quante squadre dovranno partecipare alla serie C e aspettiamo la decisione del Collegio di Garanzia sui ricorsi che arriverà il 7 settembre. Alla luce del format a 19 squadre della B, abbiamo stabilito che le promozioni nel torneo cadetto saranno sette», ha detto Gravina ai microfoni di Rai Sport. «La parte più triste – ha concluso il presidente della Lega Pro – è che oggi dovevamo celebrare l’inizio del campionato e invece siamo qui a parlare di qualcosa che non si può realizzare. Dispiace vedere lo sguardo basso dei miei presidenti. Questa è la pagina più amara, non poter dare ai tifosi la possibilità di aggregarsi e stare insieme».