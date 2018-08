Formazioni Serie B 2018-2019: l’undici tipo di tutte le squadre della cadetteria. I titolari e gli allenatori delle 19 compagini del campionato

La Serie A è iniziata. Ma anche la Serie B si appresta a vivere una nuova stagione. Le polemiche non sono ancora superate del tutto, ma c’è già un calendario, per cui si parte. Con 19 squadre, un dato inedito per la cadetteria, che nel 2018-2019 avrà tre squadre in meno. A settembre si attende solamente l’ufficialità della decisione. Calcio News 24 vi propone, squadra per squadra, le probabili formazioni della Serie B. A guardare tutte dall’alto ci sono sicuramente Palermo, Verona e Benevento, con il Crotone appena staccato.

Ma occhio anche al solito Spezia competitivo ai massimi livelli e al Venezia, rinnovato in panchina dopo l’arrivo di Stefano Vecchi al posto di Pippo Inzaghi, ma che ha mantenuto l’ossatura della formazione che fece benissimo l’anno scorso. Si attende con curiosità anche il ritorno in Serie B di piazze storiche come Lecce, Livorno e Padova, con il Cosenza di Braglia che invece cercherà a tutti i costi di garantirsi la permanenza in categoria anche per la prossima stagione. Ecco le probabili formazioni della Serie B 2018-2019.

Formazione Ascoli 2018-2019: i titolari

ASCOLI (3-5-2): PERUCCHINI; Padella, BROSCO, VALENTINI; KUPISZ, Addae, ZEBLI, CAVION, D’ELIA; ARDEMAGNI, BERETTA. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

Formazione Benevento 2018-2019: i titolari

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; MAGGIO, VOLTA, Costa, DI CHIARA; NOCERINO, Viola, TELLO; INSIGNE, Coda, IMPROTA. Allenatore: Christian Bucchi.

Formazione Brescia 2018-2019: i titolari

BRESCIA (4-3-1-2): ALFONSO; SABELLI, Gastaldello, ROMAGNOLI, MATEJU; Bisoli, Tonali, Ndoj; TREMOLADA; DONNARUMMA, Torregrossa. Allenatore: David Suazo.

Formazione Carpi 2018-2019: i titolari

CARPI (4-4-2): Colombi; Pachonik, SUAGHER, Poli, PEZZI; Jelenic, Sabbione, DI NOIA, PIU; ARRIGHINI, MOKULU. Allenatori: Chezzi-Bortolas.

Formazione Cittadella 2018-2019: i titolari

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; CANCELLOTTI, DRUDI, Adorni, Benedetti; Settembrini, Iori, BRANCA; Schenetti; FINOTTO, SCAPPINI. Allenatore: Roberto Venturato.

Formazione Cremonese 2018-2019: i titolari

CREMONESE (4-3-3): RADUNOVIC; MOGOS, TERRANOVA, Dos Santos, MIGLIORE; Arini, CASTAGNETTI, Croce; CARRETTA, MONTALTO, Castrovilli. Allenatore: Andrea Mandorlini.

Formazione Crotone 2018-2019: i titolari

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Sampirisi, GOLEMIC, MARCHIZZA; Faraoni, Stoian, Benali, Barberis, Martella; SPINELLI, Budimir. Allenatore: Giovanni Stroppa.

Formazione Cosenza 2018-2019: i titolari

COSENZA (3-4-2-1): Saracco; CAPELA, Dermaku, LEGITTIMO; Corsi, Bruccini, VERNA, D’Orazio; GARRITANO, Tutino; Maniero. Allenatore: Piero Braglia.

Formazione Foggia 2018-2019: i titolari

FOGGIA (3-4-2-1): BIZZARRI; Tonucci, Camporese, BOLDOR; Zambelli, BUSELLATO, RIZZO, Kragl; GALANO, Mazzeo; IEMMELLO. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

Formazione Lecce 2018-2019: i titolari

LECCE (4-3-1-2): VIGORITO; VENUTI, Cosenza, LUCIONI, CALDERONI; HAYE, SCAVONE, Mancosu; FALCO; LA MANTIA, PETTINARI. Allenatore: Fabio Liverani.

Formazione Livorno 2018-2019: i titolari

LIVORNO (3-5-2): Mazzoni; DAINELLI, BOGDAN, Gonnelli; PARISI, DIAMANTI, Luci, Valiani, PORCINO; KOZAK, GIANNETTI. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Formazione Padova 2018-2019: i titolari

PADOVA (3-5-2): Merelli; Ravanelli, CAPELLI, Trevisan; Salviato, Pulzetti, DELLA ROCCA, CLEMENZA, Contessa; BONAZZOLI, Capello. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

Formazione Palermo 2018-2019: i titolari

PALERMO (4-3-2-1): BRIGNOLI; SALVI, Bellusci, Rajkovic, MAZZOTTA; Murawski, Jajalo, HAAS; Trajkovski, FALLETTI: Nestorovski. Allenatore: Bruno Tedino.

Formazione Perugia 2018-2019: i titolari

PERUGIA (3-5-2): GABRIEL; NGAWA, GYOMBER, CREMONESI; FALASCO, VERRE, Bianco, MOSCATI, FELICIOLI; VIDO, MELCHIORRI. Allenatore: Alessandro Nesta.

Formazione Pescara 2018-2019: i titolari

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; CIOFANI, Gravillon, SCOGNAMIGLIO, Elizalde; MEMUSHAJ, Brugman, Machin; Mancuso, MONACHELLO, ANTONUCCI. Allenatore: Bepi Pillon.

Formazione Salernitana 2018-2019: i titolari

SALERNITANA (3-5-2): MICAI; PERTICONE, MIGLIORINI, Schiavi; Casasola, Akpro, DI GENNARO, CASTIGLIA, Pucino; DJURIC, JALLOW. Allenatore: Stefano Colantuono.

Formazione Spezia 2018-2019: i titolari

SPEZIA (4-3-3): LAMANNA; De Col, CAPRADOSSI, Terzi, CRIVELLO; BARTOLOMEI, RICCI, Mora; OKEREKE, GALABINOV, PIERINI. Allenatore: Pasquale Marino.

Formazione Venezia 2018-2019: i titolari

VENEZIA (3-5-2): Vicario; Andelkovic, Domizzi, Modolo; DI MARIANO, Falzerano, SCHIAVONE, Pinato, Garofalo; Litteri, Geijo. Allenatore: Stefano Vecchi.

Formazione Verona 2018-2019: i titolari

VERONA (4-3-3): SILVESTRI; CRESCENZI, DAWIDOWICZ, Caracciolo, BALKOVEC; HENDERSON, GUSTAFSON, LARIBI; RAGUSA, DI CARMINE, Matos. Allenatore: Fabio Grosso.