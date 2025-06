Serie C, in attesa del play-out di B: ecco le 60 partecipanti! In tre le assenti: l’Inter la ripescata, due squadre riammesse

La Serie C inizia a prendere forma con l’ufficialità dei club che hanno completato l’iscrizione per la stagione 2025-2026.

Come si sospettava, sono tre i club che non prenderanno parte al prossimo campionato, con Lucchese, SPAL e Brescia che nonostante “il diritto” maturato nell’arco della scorsa stagione non sono state ammesse.

Le tre società non saranno ai nastri partenza del prossimo torneo di terza serie, anche se bisognerà attendere il 24 giugno per l’esito ufficiale delle Rondinelle che hanno in questa data la deadline concessa dalla FIGC a seguito della penalizzazione comminata e successivi ricorsi, ma della quale si ha una situazione oramai chiara.

A differenza loro, le Pantere Rossonere e il club lombardo non hanno presenteato alcuna domanda d’iscrizione, con il club estense ha presentato una documentazione incompleta.

Per la loro sostituzione si utilizzeranno due diversi strumenti con la riammissione o il ripescaggio. Nel primo caso ad essere sostituita sarà la società che non hanno presentato domanda, mentre nel secondo in caso in cui non ottemperano alle richieste nel suo complesso.

Le società che vedremo in Serie C in extremis saranno perciò Pro Patria e Caldiero Terme, per riammissione, e l’Inter Under23, la seconda squadra del club nerazzurro oramai annunciata da tempo come ripescata.

L’ultimo punto interrogativo in merito all’organico del prossimo torneo di Lega Pro riguarda il play-out di Serie B fra Salernitana e Sampdoria con la doppia sfida in programma fra il 15 e il 20 giugno ed ufficializzata dalla respinta del ricorso dal TFN.

Queste le 59 società certe di partecipare alla Serie C 2025/2026:

AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Ascoli, Atalanta U23, Audace Cerignola, Benevento, Bra, Caldiero Terme, Campobasso, Carpi, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cittadella, Cosenza, Crotone, Dolomiti Bellunesi, Feralpisalò, Foggia, Forlì, Giana Erminio, Giugliano, Guidonia Montecelio, Gubbio, Juventus Next Gen, Inter U23, Latina, Lecco, Livorno, Lumezzane, Monopoli, Novara, Ospitaletto, Pianese, Pergolettese, Perugia, Picerno, Pineto, Pontedera, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sambenedettese, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Ternana, Torres, Trapani, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona, Vis Pesaro