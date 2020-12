Serie C LIVE: tutte le news sui gironi A, B e C

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

La notizia del giorno:

Lega Pro parte per prima con l’impiego dei test rapidi in fluorescenza. Alla luce delle recenti modifiche introdotte dal CTS in materia di protocolli di sicurezza relativi alla prosecuzione delle attività dello sport professionistico, è possibile utilizzare i test rapidi antigenici, in alternativa ai test molecolari. Da qui l’aggiornamento dell’accordo di Lega Pro con Federlab. Da questa settimana, quindi, è possibile testare i giocatori e i gruppi squadra con uno strumento che permette di avere risposte veloci e attendibili. I test rapidi in fluorescenza consentono ai club una capacità organizzativa diversa e sono stati resi disponibili a costi contenuti.

Queste le parole del presidente Ghirelli: «Siamo stati i primi a fare una convenzione con Federlab, che ora si è estesa a molti altri sport e diversi soggetti. Lavoriamo per mettere le squadre nelle migliori condizioni per affrontare l’emergenza, ben consapevoli che la situazione è complicata. I medici sportivi stanno facendo un eccellente lavoro, e noto anche un comportamento responsabile dei club che si attengono scrupolosamente alle norme del protocollo. Sul campo la situazione epidemiologica sta migliorando, ma questo non vuol dire abbassare la guardia».

GIUDICE SPORTIVO – Squalificato per tre giornate: SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (NOVARA) per comportamento scorretto e minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Dopo l’espulsione rivolgeva all’arbitro una frase offensiva.

Squalificati per due giornate: TONUCCI DENIS (CATANIA) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo. DI PARDO ALESSANDRO (JUVENTUS U23) per aver colpito volontariamente con un pugno al torace un calciatore della squadra avversaria (r.A.A.).

Squalificati per una giornata: LEGATI ELIA (FERALPISALÒ) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo. PEDRINI MATTEO (GROSSETO) per comportamento scorretto e minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. PECORINI SIMONE (PRO SESTO) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

SAMBENEDETTESE – Un’uscita di strada, per fortuna, senza gravi conseguenze. Ruben Botta, numero 10 della Sambenedettese, nella notte è finito fuoristrada lungo la Salaria, mentre ritornava a casa dopo la vittoriosa trasferta di Trieste. Il giocatore rossoblù, come riporta Vera TV, ha perso il controllo della sua Land Rover finendo prima contro una canaletta dell’acqua al lato della strada e poi nel terreno sottostante. Un po’ di paura ma Botta, comunque, sta bene.

