Shakhtar Donetsk, Castro: «La nostra difesa avrà tanto da fare contro Lukaku e Lautaro»

Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l‘Inter. Le sue parole riportate da Fcinternews.it.

INTER – «Noi siamo pronti per la gara di domani, siamo consapevoli di affrontare un avversario fortissimo e dovremo stare attenti in difesa ma attaccare di più rispetto all’andata. I giocatori sono pronti a tutti i livelli, dobbiamo solo sistemare alcuni dettagli».

LUKAKU E LAUTARO – «Posso dire che ogni squadra ha dei problemi se gioca con un’Inter così forte, non possiamo perdere tempo su questo. La nostra difesa avrà tanto da fare, ma sono molto concentrato. Dopo i sorteggi sapevamo che il nostro gruppo non sarebbe stato facile, i giornalisti dicevano che non ce l’avremmo fatta e invece siamo qui a giocarci il passaggio al prossimo turno: questo è stato possibile grazie al nostro gioco. Domani attaccheremo, non vogliamo chiuderci in difesa come successo nelle scorse due partite. Non siamo una squadra debole».