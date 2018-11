Shaqiri non porta più rancore: «Inter, era il momento sbagliato»

L’ex interista Xherdan Shaqiri, oggi al Liverpool, torna sull’esperienza in maglia nerazzurra: lo svizzero confessa di essere arrivato a Milano in un periodo storico particolare

Arrivato all’Inter nel gennaio del 2015 dal Bayern Monaco, Xherdan Shaqiri non ha lasciato un gran ricordo di sé in nerazzurro tra prestazioni incostante e, pare, qualche eccesso decisamente poco perdonato al di fuori del campo. Dopo pochi mesi la relazione tra il fantasista svizzero e l’Inter si è insomma interrotta bruscamente: Shaqiri è emigrato in Premier League ed oggi, con la maglia del Liverpool, prova ad emergere nuovamente. Nonostante qualche dichiarazione non proprio carina nei confronti interisti in passato, oggi però l’esterno elvetico di origini albanesi ha deciso di sotterrare l’ascia di guerra nel corso di una intervista per La Gazzetta dello Sport.

«La parentesi all’Inter? Mesi complicati come risultati, ma positivi considerando tutto. Milano è stupenda, vivevo in centro a due passi dall’università e mi trovai a meraviglia – le parole di Shaqiri – . Non potrei mai parlar male dell’Italia e dell’Inter. Ricordo ancora l’accoglienza dei tifosi al mio arrivo: pazzesca. Momento indimenticabile». Non era sbagliato il posto, ma forse solo il momento, spiega ancora Shaqiri: «Cambierei il periodo, perché probabilmente arrivai all’Inter nel momento sbagliato. Oggi è un club diverso, lo è l’intero campionato. Rispetto a tre anni fa il livello è aumentato». Il passato è passato, il futuro adesso invece parla inglese: forse meglio così.