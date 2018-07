Sheffield United-Inter, gara amichevole in programma martedì 24 luglio alle ore 20,30 italiane: le info per seguire il match in streaming e in diretta tv

Sheffield United-Inter, gara amichevole in programma martedì 24 luglio, è il quarto test stagionale per la squadra di Luciano Spalletti. Dopo le partita contro il Lugano (vinta 3-0), il Sion (persa 2-0) e lo Zenit San Pietroburgo (finita 3-3), la formazione nerazzurra vola in Inghilterra dove affronterà lo Sheffield United, squadra militante nella Championship inglese (la nostra Serie B). La compagine allenata da Chris Wilder, contro l’Inter, disputa la sua quinta amichevole stagionale: in vista, il vicino esordio in campionato, in programma sabato 4 agosto in casa dello Swansea. Al Bramall Lane di Sheffield, calcio d’inizio fissato alle ore 20,30 italiane (19,30 locali).

L’amichevole Sheffield United-Inter verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Club nerazzurro e da Inter TV (canale 232 di Sky). Per gli abbonati dell’emittente, sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso la piattaforma Sky Go da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca di Sheffield United-Inter sarà disponibile anche sul nostro sito con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Sheffield United-Inter, l’attesa degli inglesi

Sheffield United-Inter andrà in scena a Bramall Lane, stadio costruito nel 1855 che risulta essere l’impianto più antico del mondo ad ospitare incontri di calcio professionistico. Grande attesa nella cittadina dello Yorkshire per quella che è una sfida inedita, testimoniata anche dall’allenatore degli inglesi Chris Wilder: «Prima di tutto, questa è un match fantastico e prestigioso e stiamo cercando di avere quanti più tifosi possibile, non solo per l’Inter, ma anche per con Tony Currie e la ridenominazione del South Stand. Speriamo di vedere una bella cornice, l’Inter non viene ogni estate in Inghilterra, per non parlare di Bramall Lane. Tecnicamente avranno fantastici giocatori e manterranno la palla bene, la pre-stagione è piena di prove, sabato abbiamo affrontato Mansfield, stesso giorno in cui ha giocato anche l’Inter. Adesso, tutti non vediamo l’ora». Come annunciato anche da Wilder, prima della gara contro l’Inter, a Bramall Lane si terrà una cerimonia in cui verrà celebrato Tony Currie, ex centrocampista classe 1950 in forza allo Sheffield United dal 1968 al 1976: a lui verrà intitolato il ‘South Stand’ dello stadio.

Sheffield United-Inter, probabili formazioni

Tra i padroni di casa, come anticipato dal manager Wilder, giocherà il neo acquisto John Egan, difensore prelevato di recente dal Brentford. Per quanto riguarda l’Inter, Spalletti non può contare sugli infortunati Karamoh e Nainggolan; l’allenatore toscano, nonostante i diversi cambi previsti, non dovrebbe cambiare il suo classico sistema di gioco 4-2-3-1.

SHEFFIELD UNITED (3-4-1-2) – Moore; Stearman, Egan, O’Connell; Duffy, Evans, Leonard, Stevens; Fleck; Sharp, Clarke.

INTER (4-2-3-1) – Handanovic; Dalbert, Skriniar, de Vrij, D’Ambrosio; Gagliardini, Emmers; Politano, Borja Valero, Candreva; Lautaro.