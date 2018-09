Giovanni Simeone ha parlato dopo l’amichevole giocata con l’Argentina contro la Colombia. L’attaccante della Fiorentina

Giovanni Simeone, ieri in campo negli ultimi minuti dell’amichevole giocata dall’Argentina contro la Colombia e terminata 0-0, ha parlato del suo momento: «La mia esperienza nel calcio europeo degli ultimi due anni sta dando i suoi frutti, adesso devo continuare sulla stessa strada – ha dichiarato l’attaccante a Sky Sport – I miei genitori mi sostengono sempre (leggi le ultime dichiarazioni del padre, Diego Pablo), loro sono felici per me e io per loro».

Il giocatore della Fiorentina ha poi parlato della gara che i viola affronteranno sabato prossimo in casa del Napoli: «Sarà una partita tosta, loro vorranno fare una grande partita per vincere. Non sarà facile, ma andiamo al San Paolo per giocarcela».