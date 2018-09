Simeone respinge…Simeone: «Mio figlio all’Atletico? Meglio di no»

Simeone senior respinge il figlio all’Atletico: «Sarebbe difficile averlo nello stesso spogliatoio»

La stagione del Cholito Simeone non poteva iniziare in maniera migliore. Due presenze ed un goal in A con la Fiorentina, in goal all’esordio con la maglia della nazionale argentina lo scorso 8 settembre contro il Guatemala. Complimenti ricevuti da tutte le parti e soprattuto dal papà Diego Simeone che guarda il figlio crescere con grande orgoglio. Dopo le ottime prestazioni in maglia viola, alcuni addetti ai lavori avevano ipotizzato che Simeone Jr. potesse raggiungere il padre all’Atletico Madrid, magari in estate.

Ma il papà non è della stessa idea. A Diego Simeone non piacerebbe avere il figlio nella stessa squadra. Lo ha confessato ai microfoni di Cadena Cope, nel corso dell’intervista dove ha rivelato che gli piacerebbe allenare l’Inter: «Sarebbe una cosa complicata avere mio figlio all’interno del mio spogliatoio. Vedremo cosa accadrà, se magari tra qualche anno diventerà ancora più forte magari ne potremmo parlare, ma per adesso è meglio che giochi in una squadra diversa dalla mia». Gli piacerebbe però che il ragazzo possa un giorno indossare la maglia dei Colchoneros: «Ad ogni modo Gio ha tutto quello che voglio per un attaccante. Nel momento in cui non sarò più all’Atletico c’è la possibilità che invece lui possa arrivare qui a Madrid».