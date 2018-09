Diego Simeone conferma: «Sì, allenerò l’Inter»

Diego Simeone conferma le parole di qualche giorno fa della sorella ed annuncia di voler tornare all’Inter. L’allenatore argentino dell’Atletico Madrid fissa anche una possibile data…

Non più solo gossip e parole, ma solide certezze. Sono quelle regalate in questi giorni dalla famiglia Simeone all’Inter. Prima, l’altro ieri, era stata Natalia Simeone, sorella ed agente dell’attuale allenatore dell’Atletico Madrid, a parlare del possibile ritorno del Cholo in nerazzurro. Quindi ieri è stato lo stesso Diego, in prima persona, ad annunciare di fatto la volontà di sedere sulla panchina interista prima o poi. «Io l’ho sempre detto che un giorno allenerò l’Inter, per me si tratta di una opzione reale – ha detto l’allenatore argentino dell’Atletico Madrid ai microfoni di Cope – . Al momento però sto vivendo un gran momento all’Atletico e l’Inter ha già un allenatore straordinario. Allenerò l’Inter, ma succederà quando dovrà succedere».

Appunto, quando? Se lo chiedono a questo punto un po’ tutti i tifosi nerazzurri… «Il 2020 è lontano, mancano ancora un paio di anni», ha aggiunto Simeone. Il 2020 – lo ricordiamo – è infatti l’anno di scadenza del suo attuale contratto con il Colchoneros, rinnovato appena qualche mese fa. Il contratto di Luciano Spalletti con l’Inter – pure quello rinnovato non più di qualche settimana fa – invece scade nel 2021, un anno dopo. Molto, se non tutto, potrebbe però già cambiare al termine di questa stagione: qualora Simeone riuscisse a centrare l’obiettivo Champions League (finalissima proprio in casa, al Wanda Metropolitano) e Spalletti non dovesse ottenere i risultati prefissati con i nerazzurri, allora tutto sarebbe possibile.