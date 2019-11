Simeone: «La Juve sarà protagonista in tutte le competizioni» – VIDEO

Simeone, le parole del tecnico dell’Atletico Madrid in vista del prossimo impegno di Champions con la Juventus

Manca pochissimo alla sfida di Champions tra Atletico Madrid e Juventus. Il tecnico Simeone ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

«A novembre e dicembre non è giusto parlare, è presto. Si parla ad aprile e a maggio. Dopo tre mesi è ancora presto, la Juventus ha dei grandissimi campioni, sono dei giocatori che possono giocare in diversi ruoli. Non ho dubbi che la Juve sarà protagonista anche quest’anno».