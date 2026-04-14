Atletico Madrid
Simeone lascerà l’Atletico Madrid a fine stagione? Presa una decisione definitiva! Tutti i dettagli
Simeone Atletico, nodo finalmente sciolto: definita la scelta sul futuro del Cholo. Tutti i retroscena della decisione
Diego Simeone resterà alla guida dell’Atletico Madrid. La storia d’amore tra il tecnico argentino e i Colchoneros proseguirà almeno per un’altra stagione, la quindicesima consecutiva, confermando un legame ormai iconico nel panorama calcistico europeo.
Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Simeone aveva già un contratto valido anche per il prossimo anno, ma con una clausola che permetteva a entrambe le parti di interrompere anticipatamente il rapporto. Secondo quanto riportato, però, circa un mese fa — nel massimo riserbo — è stato firmato un nuovo accordo che elimina qualsiasi opzione di uscita, blindando di fatto il futuro del Cholo sulla panchina rojiblanca.
Con questa mossa, l’Atletico Madrid ha scelto di puntare ancora sul suo allenatore simbolo, che resterà al comando anche nella stagione 2026/2027. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio, confermando così la continuità tecnica del progetto Colchonero.
Ultimissime
video
Infortuni più assurdi nella storia del calcio: dal dopobarba ‘letale’ al freno a mano dimenticato. I 5 incidenti più imbarazzanti – VIDEO di Chiara Aleati
Infortuni più assurdi nella storia del calcio: ecco la top 5 degli incidenti più imbarazzanti – VIDEO di Chiara Aleati...