Il tecnico dell’Atletico Madrid Simeone ha parlato dell’atteggiamento di Cristiano Ronaldo nei confronti dei colchoneros – VIDEO

Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus, valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

Il tecnico dell’Atletico Madrid si è soffermato sull’atteggiamento di Cristiano Ronaldo verso i tifosi spagnoli: «CR7 ferito nell’orgoglio? Sono cose vostre».