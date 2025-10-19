 Torino, non solo le scuse per il gol dell'ex: cosa ha fatto Simeone dopo la gara col Napoli. Retroscena
Torino, non solo le scuse per il gol dell’ex: cosa ha fatto Simeone dopo la gara col Napoli. Serata di enorme emozione per il Cholito

È stata una serata di emozioni contrastanti, quasi impossibili da gestire, quella vissuta da Giovanni Simeone. Ieri sera, il suo Torino ha battuto 1-0 il Napoli, e a decidere la partita è stato proprio lui, con il più classico e doloroso dei “gol dell’ex”. L’attaccante argentino, nel momento in cui la palla ha gonfiato la rete, ha mantenuto la promessa non scritta del rispetto: non ha esultato, bloccando l’istinto e omaggiando quella che, fino a poco tempo fa, era la sua tifoseria.Un gesto di grande professionalità che, tuttavia, nascondeva un turbine di sentimenti. Per tutti i 90 minuti, Simeone ha giocato con il peso di affrontare il suo passato, e dopo aver deciso il match, ha dovuto reprimere la gioia per il gol e, contemporaneamente, gestire il dispiacere per aver condannato i suoi ex compagni.L’inevitabile decompressione è arrivata solo al fischio finale, lontano dagli occhi delle telecamere. Come svelato oggi dal quotidiano La Repubblica, la vera reazione del “Cholito” Simeone è avvenuta a fine partita, quando la tensione si è sciolta. Dopo aver regalato tre punti pesantissimi ai granata, l’attaccante si è lasciato andare. La Repubblica racconta che «Simeone ha finalmente potuto sciogliere in un pianto liberatorio le sue emozioni». Una scena commovente, avvenuta al riparo da sguardi indiscreti: «(…) Solo negli spogliatoi Simeone si è asciugato le lacrime».

È stata, insomma, una serata che l’argentino difficilmente dimenticherà, divisa perfettamente a metà. Come sottolinea il quotidiano, Simeone era «contento per aver regalato il successo di misura, ma anche dispiaciuto per aver condannato il Napoli con il classico gol dell’ex». Un conflitto interiore che si è manifestato in quelle lacrime, segno tangibile di quanto il calcio, a volte, possa essere una questione di cuore prima ancora che di agonismo.

