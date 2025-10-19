Torino, non solo le scuse per il gol dell’ex: cosa ha fatto Simeone dopo la gara col Napoli. Retroscena

Ultime Notizie
Torino, non solo le scuse per il gol dell’ex: cosa ha fatto Simeone dopo la gara col Napoli. Serata di enorme emozione per il Cholito
È stata una serata di emozioni contrastanti, quasi impossibili da gestire, quella vissuta da Giovanni Simeone. Ieri sera, il suo Torino ha battuto 1-0 il Napoli, e a decidere la partita è stato proprio lui, con il più classico e doloroso dei “gol dell’ex”. L’attaccante argentino, nel momento in cui la palla ha gonfiato la rete, ha mantenuto la promessa non scritta del rispetto: non ha esultato, bloccando l’istinto e omaggiando quella che, fino a poco tempo fa, era la sua tifoseria.Un gesto di grande professionalità che, tuttavia, nascondeva un turbine di sentimenti. Per tutti i 90 minuti, Simeone ha giocato con il peso di affrontare il suo passato, e dopo aver deciso il match, ha dovuto reprimere la gioia per il gol e, contemporaneamente, gestire il dispiacere per aver condannato i suoi ex compagni.L’inevitabile decompressione è arrivata solo al fischio finale, lontano dagli occhi delle telecamere. Come svelato oggi dal quotidiano La Repubblica, la vera reazione del “Cholito” Simeone è avvenuta a fine partita, quando la tensione si è sciolta. Dopo aver regalato tre punti pesantissimi ai granata, l’attaccante si è lasciato andare. La Repubblica racconta che «Simeone ha finalmente potuto sciogliere in un pianto liberatorio le sue emozioni». Una scena commovente, avvenuta al riparo da sguardi indiscreti: «(…) Solo negli spogliatoi Simeone si è asciugato le lacrime».
