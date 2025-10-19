Napoli, quando rientrano McTominay e Hojlund? Uno può può farcela col PSV, l’altro… Le ultime sulle condizioni dei due big infortunati

Piove sul bagnato in casa Napoli. Contro il Torino è arrivata la seconda sconfitta in campionato, un pesante stop figlio anche delle tante assenze per infortunio che stanno falcidiando la rosa di Antonio Conte. Proprio alla vigilia della trasferta in Piemonte, l’elenco degli indisponibili si è allungato ulteriormente: gli ultimi due in ordine di tempo ad aver alzato bandiera bianca sono stati infatti Rasmus Hojlund e Scott McTominay, che non hanno potuto prendere parte alla sfida.

McTominay Hojlund tempi di recupero

La diagnosi per i due giocatori desta preoccupazione, soprattutto in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Per McTominay si tratta di un trauma contusivo alla caviglia sinistra (con tanto di sei punti di sutura), mentre per Hojlund è stato confermato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra.

Il calendario, però, non concede tregua e incombe la trasferta europea di Eindhoven. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, i tempi di recupero sono il nodo cruciale. Il quotidiano sportivo fa il punto sulla corsa contro il tempo dei due azzurri:

«Tra due giorni, però, si torna già in campo ed è quindi corsa contro il tempo per il loro recupero. La sensazione, al momento, è che sarà complicato vedere McTominay in campo a Eindhoven – dovrebbe giocare con i punti? -, mentre forse Rasmus potrebbe farcela.»

La prognosi è chiara: il centrocampista scozzese è quasi certamente fuori dai giochi per la sfida europea. La presenza dei punti sulla caviglia rende impensabile un suo impiego a così breve distanza. Qualche spiraglio in più, invece, per l’attaccante danese: se l’affaticamento muscolare non nasconderà lesioni, Hojlund potrebbe quantomeno essere aggregato alla spedizione e rendersi disponibile per uno spezzone di gara. Conte si trova così a dover gestire l’emergenza, costretto a fare a meno di due pedine fondamentali già contro il Torino e ora a forte rischio anche per la Champions.

Leggi anche: Conte nel post gara di Torino Napoli: «Complimenti al Torino per la vittoria, ma diciamo che stasera abbiamo fatto un po’ tutto noi»