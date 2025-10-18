Conte nel post gara di Torino Napoli: «Complimenti al Torino per la vittoria, ma diciamo che stasera abbiamo fatto un po’ tutto noi»

Antonio Conte nel post partita di Torino Napoli: «Complimenti al Torino per la vittoria, ma che stasera abbiamo fatto tutto noi»

Il Napoli non riesce a completare la rimonta e cade sul campo del Torino, punito dal gol decisivo dell’ex Simeone. Gli azzurri avevano accarezzato il pareggio nel recupero con Noa Lang, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Al termine della gara, Antonio Conte ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN. Le parole:

PAROLE – «Nel primo tempo eravamo “bellini”: possesso, muovevamo la palla. Ma ci siamo limitati a essere “bellini”. Nel ripresa ci abbiamo messo più energia e voglia. Complimenti al Torino per la vittoria, ma diciamo che stasera abbiamo fatto un po’ tutto noi. Anno complicato e entusiasmo per il mercato? Io non voglio tornare sugli stessi argomenti Io, da uomo di calcio e da persona esperta, ho detto cose molto semplici e normali per chi mastica calcio. Basta che lo dica una volta. Noi dobbiamo pensare a lavorare».

MOMENTO – «La nostra stagione passa dalla crescita dei ragazzi arrivati. Ci troviamo ad affrontare una partita ogni tre giorni e non c’è tempo. Io devo avere la pazienza di cercare di vedere questi miglioramenti. Oggi, se vai a vedere il gol che abbiamo subito… l’abbiamo fatto noi. Non c’è stato uno svarione difensivo o qualcuno ha sbagliato l’uscita. Purtroppo c’è stato un rimpallo, in cui poi Gilmour (grande partita) tocca la palla e mette in azione Simeone. Non è un’azione creata dal Torino che ci mette in difficoltà. Dobbiamo essere bravi a prepararci a queste ripartenze. Questa è una squadra che gioca e procede, è inevitabile che quando lasci 50 metri di campo, devi essere bravo a difendere questi 50 metri. Quando pressi alto è inevitabile che accetti i duelli».

LEGGI ANCHE – Torino Napoli, finale ad alta tensione all’Olimpico! Annullata una rete Lang al 93′ ma non finisce qui! Spunta l’esito a sorpresa del VAR

