Milan, settimana decisiva: Glasner e Rangnick al centro del nuovo progetto rossonero. Il colpo Alaba prende quota!

Milan, settimana decisiva per il nuovo corso: Glasner e Rangnick al centro del nuovo progetto rossonero. Il colpo Alaba prende quota!

Il Milan entra nella settimana più importante per la pianificazione della prossima stagione. Dopo una serie di incontri definiti dai vertici di via Aldo Rossi come «approfonditi e con elementi di alto livello», è arrivato il momento delle decisioni. Sul tavolo ci sono due scelte fondamentali: il nuovo direttore tecnico e il prossimo allenatore che guiderà il progetto sportivo rossonero.

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Come conferma la Gazzetta dello Sport, tra i principali candidati per la panchina spicca Oliver Glasner, che avrebbe indicato il Milan come destinazione prioritaria per il proprio futuro. Il tecnico austriaco, reduce dalle esperienze con Eintracht Francoforte e Crystal Palace, ha avuto un lungo confronto con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, durante il quale ha illustrato la propria visione tecnica e tattica.

Glasner si è presentato all’incontro dopo aver studiato attentamente numerose partite disputate dai rossoneri nell’ultima stagione. L’allenatore ha così maturato una valutazione precisa della rosa e dei giocatori più adatti al suo sistema di gioco. La sua filosofia si basa su pressione alta, intensità e mentalità offensiva, caratteristiche che lo avvicinano molto alla visione calcistica di Ralf Rangnick.

Proprio Rangnick rappresenta l’altra figura chiave delle riflessioni del club. L’attuale commissario tecnico dell’Austria sarebbe disponibile a intraprendere una nuova esperienza come responsabile dell’area tecnica del Milan, ma a precise condizioni. Il dirigente tedesco vorrebbe infatti piena autonomia nella scelta dei collaboratori, del direttore sportivo, dell’allenatore e delle strategie di mercato.

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Tra i nomi graditi a Rangnick emerge quello di David Alaba, difensore centrale appena svincolatosi dopo l’esperienza al Real Madrid. Il capitano dell’Austria gode della totale fiducia del tecnico tedesco e potrebbe rappresentare un innesto di grande esperienza internazionale per il gruppo rossonero.

Nonostante alcuni interrogativi legati ai numerosi infortuni subiti nelle ultime stagioni, Alaba resta un profilo di assoluto livello. La sua leadership, l’abitudine a competere ai massimi livelli e il rapporto consolidato con Rangnick potrebbero favorire un suo approdo a Milano. Il difensore, che compirà presto 34 anni, è stato proposto a diverse squadre europee, compresa l’Inter.

Nel frattempo, Glasner attende una nuova convocazione da parte della dirigenza rossonera. L’allenatore considera il Milan l’opportunità ideale per compiere un ulteriore salto di qualità in carriera e competere per la vittoria dello scudetto. Le prossime ore saranno decisive per definire il futuro del club e dare forma al nuovo corso del Diavolo.