Florentino Perez resta presidente del Real Madrid, vinte le elezioni: ora ecco Mourinho, Konaté e Dumfries! Le sue parole dopo la vittoria

Niente sorprese: Florentino Perez, 79 anni, è stato rieletto alla presidenza del Real Madrid con circa il 62% dei voti, assicurandosi così l’ottavo mandato alla guida della Casa Blanca fino a giugno 2030. La giornata elettorale di ieri a Valdebebas, la Ciudad Deportiva del club, è stata storica: si trattava delle prime elezioni dal 2006, e l’avversario, l’imprenditore 37enne Enrique Riquelme, ha ottenuto quasi il 40% dei voti, nonostante fosse quasi sconosciuto ai soci fino a poche settimane fa.

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Perez aveva indetto le elezioni anticipate il 12 maggio, certo che pochi avrebbero potuto sfidarlo. Riquelme, tuttavia, ha presentato la fideiussione da 193 milioni di euro richiesta e ha conquistato il supporto di figure storiche del madridismo come Raul, Fernando Hierro, Iker Casillas e Vicente Del Bosque. L’imprenditore ha criticato la volontà di Perez di privatizzare il 5% del club e ha promesso nomi altisonanti, come Rodri e Erling Haaland, suscitando grande attenzione tra i tifosi, anche se molti annunci sono stati smentiti.

Il voto riflette però una percezione chiara: il madridismo vede Perez come meno dominante rispetto al passato. Il Real non ha vinto titoli principali nel calcio negli ultimi due anni e ha chiuso la stagione di basket senza trofei per la prima volta dal 2011. Nonostante ciò, Perez ha già chiuso accordi importanti: il ritorno di José Mourinho sulla panchina, con pagamento della clausola di 15 milioni al Benfica, l’ingaggio del centrale francese Ibrahima Konaté a parametro zero dal Liverpool e del terzino olandese Denzel Dumfries dall’Inter per 20 milioni di euro.

Durante il discorso della vittoria, Perez ha ufficializzato il ritorno dello Special One: «Orgogliosi che torni uno dei migliori allenatori del mondo, un madridista come Mourinho». Il presidente ha confermato l’impegno su ulteriori acquisti: un campione ancora top, con un’offerta da 150 milioni di euro, definito il colpo di mercato più costoso della storia del club, proveniente da una lega europea diversa dalla Premier League.

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Le elezioni, celebrate nel giorno in cui Papa Leone XIV ha officiato una messa a Plaza de Cibeles, hanno confermato la centralità di Perez nel futuro del Real. Nonostante il dominio consolidato, il risultato dimostra anche la nascita di un’alternativa credibile e appassionata, capace di mobilitare storici e nuovi tifosi. Il presidente resterà il riferimento massimo della Casa Blanca, mentre il mercato estivo sarà il banco di prova per consolidare il progetto tecnico e riportare il club ai vertici europei.

Il ritorno di Mourinho e i nuovi acquisti sono il segnale chiaro che Perez intende unire esperienza e ambizione per affrontare le prossime sfide, con l’obiettivo di riportare il Real Madrid al successo nei tornei nazionali e continentali.