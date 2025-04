Simone Galdi a Sampnews24: «Servono tre vittorie per salvarsi. Da cosa ripartire nella prossima stagione? Ecco cosa...»

Le parole di Simone Galdi in esclusiva a Sampnews24: «Salvarsi non è impossibile, ma le circostanze parlano di una crisi tecnica profonda»

Simone Galdi, giornalista di Telenord e telecronista per Eurosport, intervenuto in esclusiva ai microfoni di SampNews24 per analizzare il momento della Sampdoria e riflettere su cosa potrà davvero essere salvato da questa stagione. Di seguito un estratto delle sue parole.

A sette giornate dalla fine, cosa serve alla Samp per evitare la retrocessione?

«Servono almeno tre vittorie, non meno di dieci punti e tanta speranza, anche che qualcuna delle altre vada in crisi. Ma la speranza matura se i giocatori dimostrano cuore, grinta e impegno, non certo se si fanno dominare dall’avversario di turno. Salvarsi non è impossibile, ma le circostanze parlano di una crisi tecnica profonda. Per quello il cambio di allenatore dopo il Frosinone avrebbe avuto un senso: l’ennesima sterzata in una stagione disgraziata, ma un segnale per non lasciare nulla di intentato.»

Anche in caso di salvezza, la Samp dovrà ripartire da zero con un nuovo progetto l’anno prossimo? Cosa si può salvare di questa stagione?

«Assolutamente nulla! Una tale catena di errori non porta da nessuna parte, nulla davvero da salvare.»

LE PAROLE DI SIMONE GALDI NELL’INTERVISTA ESCLUSIVA A SAMPNEWS24.COM