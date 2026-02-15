Simulazione Bastoni, il difensore dell’Inter a rischio stangata? La Procura indaga sulla condotta gravemente antisportiva: cosa rischia

Simulazione Bastoni, il difensore a rischio stangata dopo l’episodio contro la Juve? La Procura indaga sulla condotta gravemente antisportiva

Il polverone alzato dal vibrante Derby d’Italia non accenna a placarsi e sposta ora i riflettori dai tre punti conquistati sul campo alle aule della Giustizia Sportiva. Alessandro Bastoni, perno inamovibile della difesa dell’Inter, è finito al centro di una tempesta mediatica e disciplinare che potrebbe costargli caro. Mentre la capolista si gode il primato in classifica a quota 61 punti, la posizione del centrale della Nazionale è al vaglio attento della Procura Federale. La rabbia della Juventus e del tecnico Luciano Spalletti per l’espulsione di Pierre Kalulu ha acceso i fari sulla condotta del giocatore nerazzurro, accusato di aver indotto l’arbitro Federico La Penna all’errore decisivo tramite una simulazione evidente e decisiva per l’esito del match.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il nodo cruciale della vicenda riguarda l’ammissibilità della prova televisiva. Il Codice di Giustizia Sportiva prevede l’utilizzo delle immagini per sanzionare la “condotta gravemente antisportiva” legata alla simulazione principalmente quando questa determina un’espulsione diretta avversaria. Nel caso del difensore francese bianconero, si è trattato di un secondo cartellino giallo, una zona d’ombra normativa che solitamente protegge il simulatore. Tuttavia, a complicare la posizione del classe ’99 è l’atteggiamento tenuto al momento del rosso: un’esultanza giudicata provocatoria che potrebbe spingere il Giudice Sportivo a un intervento esemplare per tutelare l’etica del calcio italiano.

La gravità della situazione era stata percepita in tempo reale anche dalla panchina di casa: l’allenatore Cristian Chivu, intuendo il pericolo per il suo giocatore già ammonito, lo ha saggiamente sostituito all’intervallo inserendo l’esterno brasiliano Carlos Augusto. Una mossa tattica che però non cancella il rischio disciplinare postumo. In caso di condanna per simulazione, Bastoni rischierebbe almeno due giornate di squalifica. Uno scenario preoccupante che priverebbe il Biscione di un elemento fondamentale per la trasferta di Lecce del 21 febbraio e per il match casalingo contro il Genoa del 28 febbraio, proprio nel momento in cui la stagione entra nel vivo con gli impegni di Champions League contro il Bodø/Glimt.