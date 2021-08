Simy Salernitana, l’attaccante è in città: domani le visite mediche

Nwankwo Simy è arrivato a Salerno: l’attaccante nigeriano domani sosterrà le visite mediche per conto della Salernitana. Le ultime

La Salernitana piazza il colpo in attacco: Nwankwo Simy è arrivato in città. L’attaccante classe 1991, orami ex Crotone, sarà il nuovo attaccante della Salernitana di Fabrizio Castori.

Dopo un lungo inseguimento si conclude l’affare Simy: come riporta Sky Sport, domani sarà il giorno delle visite mediche per l’attaccante nigeriano che darà il via all’iter burocratico che porterà all’annuncio ufficiale per il nuovo acquisto.