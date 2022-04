Sinisa Mihajlovic: il sorriso in ospedale al fianco di Arianna

Sinisa Mihajlovic trova il sorriso in un momento difficile al fianco della moglie Arianna Rapaccioni. L’allenatore del Bologna dal 29 marzo scorso è ricoverato al Sant’Orsola per sottoporsi ad un nuovo ciclo di terapie per scongiurare qualsivoglia ritorno della leucemia.

“Mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminarla sul nascere. All’inizio della prossima settimana dovrò assentarmi e sarò ricoverato al Sant’Orsola”, aveva dichiarato Mihajlovic nelle scorse settimane, prima di fermarsi. Di queste ultime ore uno scatto di Sinisa che ha fatto breccia nel cuore dei fan, anche quelli che hanno imparato a conoscerlo oltre il campo da calcio e che sono più soliti al mondo del gossip.

La foto con la moglie Arianna Rapaccioni su Instagram

“Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza ❤️ Sei un Leone dal cuore tenero ❤️ Surprise ❤️”, a scrivere queste parole è stata la moglie di Mihajlovic, Arianna Rapaccioni. La donna si è immortalata in ospedale al fianco del marito, e seppur la mascherina compra il suo, si fanno notare i sorrisi. Numerosi i commenti arrivati da parte di personalità note al pubblico come Mara Venier, che così ha scritto a Mihajlovic: “Forza ragazzi miei …..con tutto l’amore che ho per voi”.