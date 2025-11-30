Siviglia Betis, derby rovente! Caos e interruzione per una bottiglia lanciata in campo e proteste dopo un cartellino rosso, ma alla fine vincono gli ospiti!

Siviglia Betis, derby rovente! Caos e interruzione per una bottiglia lanciata in campo. Match sospeso, prima della vittoria effettiva degli ospiti

Il derby di Siviglia tra Siviglia e Betis diventerà uno dei match più controversi della stagione della Liga, con eventi che hanno trasformato il campo in un vero e proprio teatro dell’assurdo.

Al 87′, una bottiglia lanciata dagli spalti verso il portiere ospite Valles ha costretto l’arbitro Munuera Montero a interrompere il gioco, proprio mentre la squadra di Manuel Pellegrini stava difendendo il prezioso vantaggio di 0-2.

Seguendo il protocollo federale, l’arbitro ha ordinato alle squadre di rientrare negli spogliatoi per un periodo di dieci minuti, come già accaduto in un altro derby, quello di Madrid. Ma stavolta la situazione è completamente sfuggita di mano, con il caos che ha preso il sopravvento. Giocatori, panchine e pubblico hanno protestato contro la decisione, con i calciatori di entrambe le squadre che hanno deciso di restare fermi sul terreno di gioco, dichiarando la loro volontà di continuare a giocare nonostante l’incidente.

Il clima si era già fatto rovente a causa dell’espulsione di Isaac Romero, attaccante del Siviglia, al 84′, che aveva ulteriormente acceso gli animi dei tifosi di casa. Con l’espulsione e il doppio svantaggio, la frustrazione sugli spalti è esplosa, portando a un gesto che ha dato il via alla sospensione del match, lasciando il pubblico e i giocatori in un clima di confusione e tensione palpabile.

Gli allenatori hanno cercato di smorzare la tensione parlando con il direttore di gara per trovare un compromesso, ma Munuera Montero è rimasto inflessibile. Nonostante il tentativo di mediazione, l’arbitro ha deciso di rispettare il regolamento, rientrando negli spogliatoi con gli assistenti, sancendo lo stop definitivo di 15 minuti.

Il match alla fine si è concluso 2-0 per la squadra di Manuel Pellegrini che ha portato a casa i tre punti grazie alle reti di Fornals e Altimira nel secondo tempo.