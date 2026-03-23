Siviglia, scelto il nuovo allenatore dopo l’esonero di Matias Almeyda: chi siederà sulla panchina del club andaluso. Tutti i dettagli

Siviglia, chi sarà il nuovo allenatore dopo l’esonero di Matias Almeyda: tutti i dettagli sulla scelta del club andaluso

La notizia, nell’aria già da diverse ore, ha trovato conferme definitive. Come riportato da Matteo Moretto, dopo l’esonero di Matias Almeyda il Siviglia ha scelto Luis García Plaza come nuovo allenatore. Una decisione netta e mirata, che segna un netto cambio di rotta rispetto al recente passato.

La scelta societaria: l’esperienza per superare la crisi

La fine del rapporto con il “Pelado” Almeyda si è resa necessaria a causa di un andamento ben al di sotto delle storiche ambizioni del club. Il tecnico argentino non è riuscito a trasmettere la continuità sperata, accumulando passi falsi che hanno compromesso la classifica in LaLiga.

Di fronte a questa situazione deficitaria, i vertici del Siviglia hanno optato per un profilo che conosce alla perfezione le insidie e le pressioni del campionato spagnolo. Luis García Plaza rappresenta infatti un tecnico navigato, in grado di gestire le emergenze e di rivitalizzare spogliatoi in evidente difficoltà psicologica.

Il profilo di Luis García Plaza: pragmatismo e solidità tattica

Con un lungo curriculum che vanta esperienze significative su panchine calde come quelle di Alavés, Maiorca, Getafe e Villarreal, il neo-allenatore porta in dote un calcio basato sull’assoluto pragmatismo. La sua filosofia si fonda su una solida organizzazione difensiva e sulla capacità di sfruttare al massimo le transizioni veloci.

Il suo primo e fondamentale compito al Ramón Sánchez-Pizjuán sarà quello di blindare la retroguardia, vero tallone d’Achille della gestione precedente, riducendo al minimo gli errori individuali e restituendo compattezza all’intero undici titolare.

I prossimi obiettivi stagionali in LaLiga

Il calendario non ammette ulteriori distrazioni o periodi di rodaggio. L’allenatore madrileno dovrà mettersi immediatamente al lavoro nel centro sportivo andaluso per preparare i prossimi, delicatissimi impegni ufficiali. La priorità assoluta per il Siviglia è macinare punti per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. I tifosi biancorossi si aspettano un’inversione di tendenza immediata, confidando che l’esperienza e il carisma del nuovo timoniere possano finalmente riportare serenità e vittorie.