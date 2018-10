In Slovacchia rilanciano i rumors del Mundo Deportivo in merito all’interessamento del Barcellona per Skriniar: le ultime

Milan Skriniar è diventato il principale punto di forza della difesa dell’Inter ma le sirene di mercato in merito ad un suo prossimo trasferimento non smettono di suonare. Due giorni fa il Mundo Deportivo riportava la notizia di un interessamento del Barcellona nei confronti dello slovacco e che un primo contatto tra i catalani e il difensore nerazzurro ci sarebbe stato già in estate su richiesta dell’allenatore Ernesto Valverde. Ora che Samuel Umtiti si è infortunato, il tecnico avrebbe fatto pressioni sul club per avere Skriniar a sua disposizione.

I rumors spagnoli hanno oggi trovato conferma anche in Slovacchia. Il quotidiano locale SME afferma il Barcellona è seriamente interessato al difensore nerazzurro ma la trattativa non si chiuderà comunque a gennaio. L’Inter infatti chiede per il giocatore non meno di 85 milioni di euro, troppi per imbastire un’offerta già a gennaio. Valverde nel frattempo chiede con forza un rinforzo in difesa per sostituire Umtiti mentre il club di proprietà di Suning sta lavorando per il rinnovo di Skriniar con annesso adeguamento dell’ingaggio. Il contratto del difensore è comunque in scadenza nel 2022 ma le voci di mercato potrebbero accelerare le operazioni.