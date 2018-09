Barcellona su Skriniar: l’agente del difensore dell’Inter, che tratta anche il rinnovo con i nerazzurri, già incontrato dalla dirigenza catalana al termine della scorsa stagione. Ed adesso…

Da una parte l’Inter che lavora per il suo rinnovo, dall’altra invece il Barcellona che trama per mettere a segno l’affare: Milan Skriniar sarebbe tra due fuochi, riportano stamane le cronache spagnole. A scriverlo, per la precisione, il Mundo Deportivo, giornale notoriamente molto vicino alle vicende catalane, secondo cui tra l’ex difensore e la squadra blaugrana ad inizio estate ci sarebbe già stato un contatto. L’agente di Skriniar avrebbe già incontrato la dirigenza del Barcellona, riportano i gossip di mercato, al termine della scorsa stagione, quando l’allenatore Ernesto Valverde aveva chiesto al club rinforzi giovani per il reparto arretrato. I catalani così avrebbero prima messo gli occhi sull’olandese dell’Ajax Matthijs De Ligt (nel mirino pure della Juventus) e quindi poco dopo anche sul giocatore slovacco nerazzurro…

Nulla di fatto ad un primo approccio tra le parti comunque, a quanto pare, anche se le insistenze del Barcellona nei confronti di Skriniar potrebbero non essere per nulla terminate: al momento l’Inter lavora per il rinnovo – con tanto di adeguamento di ingaggio – del difensore (che ha comunque già un contratto in scadenza nel 2022) per cui comunque non mancherebbero gli interessamenti di mezza Europa, considerate le ultime ottime prestazioni. Tra l’altro contatti tra l’entourage del giocatore ed i catalani sarebbero nuovamente possibili in vista del 24 ottobre e del 6 novembre prossimi, quando Inter e Barcellona si sfideranno in Champions League.