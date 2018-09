L’Inter vuole blindare Milan Skriniar. Il difensore non ha ancora accettato l’offerta di rinnovo, il mercato però incombe

Milan Skriniar ha esordito con una buona prova in Champions League. Subito protagonista in Europa, il difensore dell’Inter ha dimostrato di essere affidabile nel corso della passata stagione e si sta confermando ad alti livelli anche in questa stagione. In estate è stato cercato dal Manchester United e da altri club che hanno messo sul piatto 60-65 milioni di euro ma l’Inter ha rispedito al mittente le proposte: per i nerazzurri era considerato incedibile, sarebbe potuto partire solo per offerte ‘alla van Dijlk’, superiori agli 80 milioni.

Ora, secondo Tuttosport, è tempo di rinnovo. L’Inter ha rifiutato offerte importanti, il giocatore non ha mai chiesto di andare via e vuole restare ma ha chiesto l’aumento. La prima offerta da circa 2,5 milioni di euro più bonus (guadagna attualmente 1,2 milioni fissi, 1,7 con bonus) non ha soddisfatto il giocatore che vuole alzare totalmente l’asticella e ha chiesto 3,5 milioni di euro di parte fissa. Mourinho e Guardiola ci hanno provato e ci proveranno, l’interesse è alto ma l’Inter non vuole lasciar andare il suo pilastro: ecco perché ha già iniziato a parlare del rinnovo (l’accordo attuale scadrà nel 2022).