Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha parlato dal ritiro della sua Nazionale. Ecco le sue parole sull’inizio di stagione interista

Guai a chiamarla anti Juve! Milan Skriniar, difensore dell’Inter, è in ritiro con la nazionale slovacca ma dopo l’inizio a singhiozzo non vuole più sentir parlare di anti Juve. Spalletti ha provato a togliere di dosso un po’ di pressione e il difensore è sulla stessa lunghezza d’onda del suo allenatore: «Noi non siamo l’anti Juve, siamo l’Inter, cioè una grande squadra – dice a Sport Mediaset – Non facciamo la corsa alla Juve, mai detto questo. Siamo una squadra forte, siamo l’Inter e questo dice tutto. Noi giochiamo per l’Inter».

Il difensore centrale slovacco ha poi parlato del modulo e dell’inizio di stagione: «Volevamo partire meglio ma nel calcio può succedere di tutto e può succedere anche che non vinci una partita. Ora però dobbiamo solo pensare a vincere più gare possibili. Difesa a 3 o a 4? Abbiamo usato entrambi i moduli, non cambia tanto perché negli allenamenti lavoriamo su questo e siamo tutti preparati».