Skriniar rifiuta il rinnovo: c’è distanza con l’Inter

Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha rifiutato il rinnovo con i nerazzurri. Nessun allarmismo: c’è tutto il tempo per prolungare

Milan Skriniar ha rifiutato il rinnovo! Nessun allarme e nessun allarmismo in casa Inter: il difensore ha un contratto lungo ed è felice in nerazzurro, la società puntava a un adeguamento e non ha fretta. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno presentato un’offerta da 2,5 milioni di euro netti a stagione ma il giocatore ha detto di no perché pretende molto di più dopo la grande annata disputata che lo ha fatto diventare uno dei migliori difensori in circolazione.

Il difensore non ha saltato nemmeno una partita nella scorsa stagione e si è trasformato in un gran colpo, nonostante i 30 milioni pagati alla Sampdoria. Milan ha un contratto fino al 2022 e questo aspetto fa dormire sonni tranquilli all’Inter. Al momento, chiacchiere interrotte per il rinnovo del contratto: tra le parti c’è differenza di vedute. Il difensore vorrebbe un rinnovo importante, il club puntava a un adeguamento. Skriniar ha un ingaggio per la stagione attuale da 1,7 milioni netti, cifra destinata a salire lievemente dal 2019 in poi. A fine stagione è andato in scena l’incontro con il procuratore che ha dato la disponibilità a rimanere in nerazzurro e a rinnovare. L’Inter ha offerto 2,5 milioni, il difensore ne pretende almeno 3. Le parti ne riparleranno ma non a breve.