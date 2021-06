Solari: «Brasile favorito per la Copa America ma Messi si merita un trofeo con l’Argentina»

Santiago Solari ha presentato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport la Copa America ormai ai nastri di partenza: le sue parole

Santiago Solari ha presentato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport la Copa America. Le sue parole.

COPA AMERICA – «Mi è parso tutto strano dal- l’inizio: la scelta di due Paesi tanto lontani, per cominciare, e di questi tempi. L’attualità ha fatto il resto: i problemi politici in Colombia e il fatto che l’Argentina sia in fondo alla fila del processo di vaccinazione hanno portato alla rinuncia. Si è fatto avanti il Brasile e si gioca. Non entro nel merito del giusto o sbagliato o delle proteste dei calciatori: viviamo tempi difficilissimi, ci sono dei contratti e soltanto il governo di un Paese può decidere di rinunciare od organizzare una competizione».

BRASILE FAVORITO – «Sempre. Sono in gran forma, hanno vinto le 6 partite che hanno giocato nelle qualificazioni Mondiali eguagliando un record del Brasile del 1970, e ora hanno anche il fattore campo. L’Argentina deve provare ad approfittare della presenza di Messi, finché c’è, per provare a conquistare un titolo che ci scappa dagli anni 90. È tantissimo che non vinciamo: l’Argentina ne ha bisogno e Messi se lo merita».

MESSI – «Messi è un esempio. È un uomo che si è dedicato totalmente alla sua professione. Non ha mai utilizzato la sua fama, la sua figura o il suo status per parlare di politica o di altro, non è salito sul pulpito del populismo dove normalmente la società chiede ai calciatori di elevarsi a predicare. A me questo sembra un gesto di dignità e umiltà. Leo per me è un vero genio ribelle: in questo mondo nel quale chiunque vuole esibirsi sui social, cercare la fama e dire al sua su tutto ciò che non sa, dalla pandemia alla politica, Messi pensa ad allenarsi, a giocare, a far gol e ad essere il migliore un anno dopo l’altro. Da 15 anni. È chiaro che si contrappone ad un altro mito argentino, il nostro altro Dio, Diego. Che ha fatto tutto in un altro modo. Maradona è assurto a mito letterario perché ha esposto tutto ciò che aveva dentro, sentimenti, pensieri, passioni, tutto. Ci ha fatto piangere, ridere, emozionare, arrabbiare. Abbiamo amato Diego perché ha mostrato la sua vulnerabilità e la sua umanità, ma per farlo ha pagato con la vita, un prezzo troppo alto. Non si può incolpare Messi di aver preso un’altra strada».

ANCELOTTI – «Carlo Ancelotti è nel cuore di tutti i madridisti, è parte della nostra storia. Con lui è arrivata l’agognata Décima dopo 12 anni di attesa, trionfo che ha segnato l’inizio di un ciclo vincente di 4 coppe in 5 anni, la seconda grande tappa storica dopo le 5 Coppe dei Campioni consecutive degli anni 50. Il suo ritorno non mi ha sorpreso, al contrario: da madridista mi è parsa una scelta molto naturale e logica».