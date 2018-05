Con Cristante, Defrel e Soriano Atalanta, Roma e Villarreal scaldano il calciomercato di Serie A: le ultime sugli intrecci e le trattative

L’Atalanta andrà in Europa League nella prossima stagione, è poco ma sicuro. Il caso Milan dirà se la squadra di Gasperini partirà dalla fase a gironi o dai preliminari, ma intanto l’Europa è certa. Il direttore sportivo Sartori non vuole arrivare impreparato al grande appuntamento e intavola trattative importanti, soprattutto con la Roma: Roberto Soriano, Gregoire Defrel e Bryan Cristante sono i tre nomi più caldi del momento. Per quanto concerne Soriano, l’italiano di origini tedesche è una novità, perché finora non era mai finito nei radar atalantini. Si andrà a pescare anche qualche profilo meno altisonante, ma Soriano sembra fare proprio al caso di Sartori e Gasperini. C’è un problema, la valutazione da parte del Villarreal. Gli spagnoli vogliono dieci-dodici milioni di euro e la somma è un po’ alta per l’Atalanta, che comunque continua a seguire con attenzione gli sviluppi per l’ex doriano.

Ci sono anche due trattative in ballo con la Roma, Defrel e Cristante. Il centravanti viene da una stagione poco fortunata, terminata con un solo gol a referto. Alla Dea servirebbe un attaccante di manovra, Defrel piace a Gasp e già tre anni fa fu vicino al trasferimento dal Cesena, ma non se ne fece nulla. Non è un’operazione da fare a titolo definitivo, si pensa più a un prestito con diritto di riscatto. Per Cristante invece la situazione è leggermente differente, stando al retroscena de La Gazzetta dello Sport. Il direttore sportivo Monchi avrebbe raggiunto l’intesa con l’Atalanta per venticinque milioni di euro più cinque milioni di bonus, ma è la volontà di Cristante a bloccare l’affare. Sembra che il centrocampista voglia aspettare altre offerte, presumibilmente quella della Juventus su tutte. I bianconeri, però, non accelerano e la Roma è in pole, chissà se Cristante cambierà idea o meno.