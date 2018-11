Sorriso Juventus: Emre Can torna ad allenarsi – VIDEO

Buone notizie dall’infermeria per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: Emre Can torna ad allenarsi con i compagni.

La Juventus sorride, non solo perché i risultati e le prestazioni continuano a darle ragione: il centrocampista tedesco Emre Can torna ad allenarsi con i compagni ad un mese dall’intervento alla tiroide cui era stato sottoposto. A comunicarlo è stato proprio il club bianconero con un video su Twitter che ritrae l’ex Liverpool impegnato a lavorare sul campo di Vinovo.

Emre Can non gioca una gara ufficiale con i bianconeri dallo scorso 6 ottobre, quando disputò 45 minuti nella sfida in trasferta contro l’Udinese, ed è probabile che Allegri non lo rischi per i prossimi impegni e prepari per lui un rientro graduale. Calendario alla mano, è probabile che il tedesco salti le sfide con Fiorentina, Inter e Young Boys e torni fra i convocati per il Derby della Mole con il Torino, in programma il prossimo 15 dicembre.

