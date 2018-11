Ronaldo centenario: in Champions ha vinto più della Juve!

Nuovo record di Cristiano Ronaldo che, col successo di ieri sul Valencia, è il primo e l’unico giocatore finora ad aver vinto 100 partite in Champions League. La Juve è a 92…

Ancora una volta Cristiano Ronaldo aggiunge il suo nome al libro dei record. L’attaccante portoghese, autore ieri di una buona prestazione contro il Valencia in Champions League, pur senza segnare, è infatti il primo giocatore sinora e di fatto anche l’unico ad aver messo insieme ben 100 vittorie nella massima competizione europea. Un primato assolutamente incredibile per CR7, che nel corso della propria carriera è riuscito a mettere insieme, di fatto, più vittorie di qualsiasi altro giocatore in Champions League.

Prima con la maglia del Manchester United, poi con quella del Real Madrid ed ora con quella della Juventus (tre vittorie in Champions con la maglia bianconera ed una sconfitta fino ad oggi, proprio contro lo United, non tenendo conto della partita contro lo Young Boys saltata per squalifica) Ronaldo è dunque riuscito a mettere insieme una quantità enorme di vittorie essendo spesso decisivo in termini di prestazioni e gol (pure quelli ormai da un po’ annotati nel libro dei record) meglio di qualsiasi altro avversario e non solo: il portoghese in carriera in Champions ha vinto perfino più della stessa Juve, ferma per ora a quota 92. Cento di questi giorni.