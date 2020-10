Spadafora non molla: «Ronaldo ha violato il protocollo»

Vincenzo Spadafora ha parlato del mancato rispetto del protocollo da parte di Cristiano Ronaldo

Vincenzo Spadafora, Ministro della Salute e dello Sport, nel corso di Che Tempo Che Fa è tornato a parlare della questione legata a Cristiano Ronaldo e al mancato rispetto del protocollo da parte del portoghese.

RONALDO – «Diciamo che non ci siamo sentiti. Checché se ne dica, Ronaldo ha violato il protocollo. Il caso Juventus-Napoli? Parliamo di una sentenza, che non discuto, ma maturata in una situazione che ha diverse anomalie».

SERIE A – «In questo momento non abbiamo valutato la sospensione del campionato. La Serie A si è data un protocollo che non ha funzionato come doveva perché non è stato rispettato. Le nostre bolle sono state applicate con metodi discutibili».