Spagna, De La Fuente: «La sconfitta contro l’Italia ci ha uniti» – VIDEO

Il tecnico dell’Under 21 spagnola, Luis De La Fuente ha commentato in conferenza stampa la vittoria dell’Europeo da parte dei suoi ragazzi

La Spagna Under 21 trionfa all’Europeo di categoria e il ct della Nazionale iberica Luis de la Fuente ha parlato in conferenza stampa negli attimi successivi alla vittoria contro la Germania. Le sue parole.

«Sono felice per questo momento, per i ragazzi che hanno fatto un torneo perfetto, per la gente che ha lavorato con me. Dopo l’Italia abbiamo recuperato fiducia, da quella partita siamo usciti rinforzati e abbiamo capito dove avremmo dovuto intervenire».