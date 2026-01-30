Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare

Calciomercato Milan: scatto dei rossoneri per Alphadjo Cissè! Il piano di Tare per il classe 2006 del Verona, in prestito al Catanzaro

Quando il destino di un giocatore sembrava ormai scritto, il calciomercato regala l’ennesimo ribaltone. Alphadjo Cissè, la grande rivelazione del campionato di Serie B, è al centro di un intrigo internazionale che si sta consumando proprio in queste ore. Se fino a ieri la strada verso l’Olanda sembrava spianata, l’inserimento prepotente del Milan ha rimescolato tutte le carte in tavola. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club rossonero si è inserito con decisione nella trattativa tra l’Hellas Verona (proprietario del cartellino) e il PSV Eindhoven, tentando un sorpasso al fotofinish per assicurarsi uno dei migliori prospetti.

Il piano del Milan: acquisto e prestito

La situazione di partenza vedeva il Verona e il PSV già d’accordo su tutto: un trasferimento a titolo definitivo sulla base di una cifra importante, circa 8 milioni di euro. Tuttavia, il Milan ha presentato una controproposta strategica che potrebbe far saltare il banco. La dirigenza di via Aldo Rossi ha proposto ai gialloblù di acquistare subito il cartellino del giocatore, lasciandolo però in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione. Questa mossa è studiata per accontentare tutte le parti: il Verona incassa, il Milan si assicura il talento per il futuro, e il Catanzaro (che aveva fatto muro sulla risoluzione anticipata del prestito necessaria per mandarlo al PSV) può trattenere il suo gioiello per il resto del campionato.

Chi è Cissè: i numeri dell’esplosione

L’oggetto del desiderio è un trequartista classe 2006 che ha bruciato le tappe. Alla sua prima vera stagione tra i professionisti, Cissè ha dimostrato una personalità e una qualità tecnica impressionanti. Con la maglia dei calabresi ha già messo a referto 6 gol e 1 assist in questa prima parte di stagione, attirando gli occhi di mezza Europa. Dotato di dribbling, visione di gioco e freddezza sotto porta, è considerato un investimento sicuro. Ora la palla passa al Verona: rispettare la parola data agli olandesi o accettare la soluzione “interna” del Milan che eviterebbe frizioni con il Catanzaro? Le prossime ore saranno decisive.