Bodo Glimt Inter a rischio rinvio? Il manto erboso preoccupa il club e Chivu per un motivo: ecco quando arriverà la decisione finale

Bodo Glimt Inter a rischio rinvio? Il manto erboso preoccupa il club per un motivo: quando arriverà la decisione sul match di Champions League

L’andata dei playoff di Champions League rischia di trasformarsi in una corsa a ostacoli ancor prima del fischio d’inizio. A poche ore dalla sfida tra Bodø/Glimt e Inter, in programma questa sera alle 21:00, l’attenzione non è rivolta alle formazioni o alle tattiche, ma alle condizioni critiche del terreno di gioco dell’Aspmyra Stadion. Secondo quanto filtra dalla Norvegia, lo svolgimento regolare del match è molto probabile, ma la certezza assoluta manca ancora a causa di seri problemi strutturali emersi sul manto sintetico dell’impianto.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Il danno: macchinari e avvallamenti pericolosi

L’incidente tecnico è avvenuto nei giorni scorsi durante le operazioni di pulizia per liberare il campo dalla neve che attanaglia la città polare. I pesanti macchinari utilizzati dagli addetti ai lavori hanno involontariamente sollevato porzioni del tappeto sintetico, creando, specialmente lungo le fasce laterali, una serie di avvallamenti e irregolarità. Una situazione che rappresenta un pericolo concreto per l’incolumità fisica dei calciatori, rischiando di causare infortuni alle articolazioni su un terreno già insidioso per le basse temperature.

La preoccupazione di Chivu e l’intervento UEFA

Il problema non è sfuggito all’occhio vigile dell’Inter. Già durante la seduta di rifinitura, Cristian Chivu, il tecnico rumeno che siede sulla panchina dei Nerazzurri, si è soffermato a lungo sulle porzioni di campo sconnesse. L’allenatore ha evidenziato come tali condizioni siano al limite del regolamento e certamente non consone all’alta nobiltà di una competizione europea, chiedendo un intervento immediato. Anche i giocatori della Beneamata hanno testato con mano la difficoltà di controllare il pallone e la corsa su quelle zolle rialzate. Pur senza inoltrare una protesta formale, il club di Viale della Liberazione ha dialogato fittamente con la dirigenza norvegese e con i delegati UEFA per garantire la sicurezza dei propri tesserati.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Corsa contro il tempo: decide Siebert

Al momento, gli addetti al campo del Bodø sono impegnati in una vera e propria corsa contro il tempo dentro quello che è stato ribattezzato l'”Inferno di Ghiaccio”, tentando di livellare il terreno per trovare soluzioni semi-definitive. La decisione finale spetterà a Daniel Siebert: il fischietto tedesco, a capo della quaterna arbitrale, effettuerà la consueta ispezione pre-gara a ridosso del calcio d’inizio. Come riportato anche da Calcio e Finanza, sarà quello il momento della verità: il via libera appare scontato, ma la speranza è che per quell’ora il rettangolo verde sia tornato a condizioni di normalità accettabili.

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.